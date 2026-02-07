Εργασίες αντικατάστασης στηθαίων από σήμερα σε οδικά τμήματα της δυτικής Θεσσαλονίκης – Σε ποια σημεία

Εργασίες αντικατάστασης στηθαίων θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου έως και την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2026 με ώρα έναρξης στις 09.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στα εξής οδικά τμήματα:

Α) Επί της Ενωτικής Οδού Σίνδου -ΠΑ.ΘΕ., στη γέφυρα της άνω διάβασης των σιδηροδρομικών γραμμών

Β) Επί της Επαρχιακής Οδού 5, στο τμήμα Χαλάστρα -Κύμινα (ασφάλιση γέφυρας Αξιού)

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.