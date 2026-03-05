MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες αντικατάστασης στηθαίων από σήμερα στην Επαρχιακή Οδό 5 στο τμήμα Χαλάστρα – Κύμινα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες αντικατάστασης στηθαίων στην Επαρχιακή Οδό 5, στο τμήμα Χαλάστρα -Κύμινα (ασφάλισης γέφυρας Αξιού) πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Πέμπτη 5 Μαρτίου έως και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, από τις 09.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στη Ρόδο: Μητέρα κατηγορείται για κακοποίηση της κόρης της με αυτισμό

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Κιρ Στάρμερ: Η Βρετανία στέλνει 4 αεροσκάφη Typhoon στο Κατάρ και ελικόπτερα στην Κύπρο

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Νέος συναγερμός στο Ακρωτήρι της Κύπρου – Ήχησαν ξανά σειρήνες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 22 ώρες πριν

ΙΕΛΚΑ: Στο 1,38% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Φεβρουάριο 2026

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ρωσία: Συμφωνία ανταλλαγής 500 αιχμαλώτων πολέμου με την Ουκρανία

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Η στιγμή που ισραηλινό F-35 καταρρίπτει για πρώτη φορά ιρανικό μαχητικό πάνω από την Τεχεράνη – Δείτε βίντεο