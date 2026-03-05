Εργασίες αντικατάστασης στηθαίων από σήμερα στην Επαρχιακή Οδό 5 στο τμήμα Χαλάστρα – Κύμινα

Εργασίες αντικατάστασης στηθαίων στην Επαρχιακή Οδό 5, στο τμήμα Χαλάστρα -Κύμινα (ασφάλισης γέφυρας Αξιού) πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Πέμπτη 5 Μαρτίου έως και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, από τις 09.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.