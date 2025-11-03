MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες αντικατάστασης αρμών συστολής-διαστολής σήμερα στην ΕΟ 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσα στην γέφυρα Αξιού

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες αντικατάστασης αρμών συστολής-διαστολής στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, στη γέφυρα Αξιού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, με αποκλεισμό μόνο της μίας λωρίδας ανά φορά.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια έξω από τα δικαστήρια πριν την έναρξη του Εφετείου για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Σπασμένος αγωγός δημιούργησε “συντριβάνι” στον Εύοσμο – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Μεξικό: Τουλάχιστον 23 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από έκρηξη σε σούπερ μάρκετ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

SL2: Η εντεκάδα του Ηρακλή κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

“Φανούρη μου σε αγαπάω” – Σκηνές θρήνου στο ΠΑΓΝΗ κατά τη μεταφορά της σορού του 39χρονου στα Βορίζια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Ηράκλειο: Δύο προαγωγές μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια – Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια