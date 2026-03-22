Επτά πράγματα στο σπίτι σου που μπορεί να σε αρρωσταίνουν

Καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή με δεκάδες αντικείμενα, ειδικά μέσα στο σπίτι μας. Αν αρρωσταίνεις συχνά, ίσως έχει κάποια σχέση με αυτό το γεγονός.

Το σπίτι μπορεί να γίνει εστία μικροβίων και αλλεργιογόνων που προκαλούν ασθένειες, συχνά χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Αντικείμενα που χρησιμοποιούμε καθημερινά, όπως τα βρώμικα σεντόνια, μαζεύουν νεκρά κύτταρα δέρματος, ιδρώτα και σκόνη, δημιουργώντας το ιδανικό περιβάλλον για βακτήρια και ακάρεα. Οι ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους που κρύβουν κάποια αντικείμενα καθημερινής χρήσης για την υγεία σου. Ποια είναι λοιπόν τα πράγματα στο σπίτι σου που πρέπει να δώσεις παραπάνω προσοχή;

Καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή με δεκάδες αντικείμενα, ειδικά μέσα στο σπίτι μας. Αν αρρωσταίνεις συχνά, ίσως έχει κάποια σχέση με αυτό το γεγονός.

Το σπίτι μπορεί να γίνει εστία μικροβίων και αλλεργιογόνων που προκαλούν ασθένειες, συχνά χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Αντικείμενα που χρησιμοποιούμε καθημερινά, όπως τα βρώμικα σεντόνια, μαζεύουν νεκρά κύτταρα δέρματος, ιδρώτα και σκόνη, δημιουργώντας το ιδανικό περιβάλλον για βακτήρια και ακάρεα. Οι ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους που κρύβουν κάποια αντικείμενα καθημερινής χρήσης για την υγεία σου. Ποια είναι λοιπόν τα πράγματα στο σπίτι σου που πρέπει να δώσεις παραπάνω προσοχή;

Μαξιλαροθήκες

Τα μαξιλάρια μπορούν να φιλοξενούν σημαντικό αριθμό διαφορετικών ειδών μυκήτων. Τα σπόρια των μυκήτων υπάρχουν φυσικά στον αέρα, όμως αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται πιο εύκολα σε ζεστά και υγρά περιβάλλοντα. Για τον λόγο αυτό, καλό είναι να αποφεύγεις να κοιμάσαι με βρεγμένα μαλλιά, ιδιαίτερα αν αντιμετωπίζεις άσθμα ή παραρρινοκολπίτιδα.

Παράλληλα, προτίμησε μαξιλάρια που πλένονται, ώστε να μπορείς να τα καθαρίζεις συχνά. Είναι επίσης σημαντικό να τα αερίζεις τακτικά και να αλλάζεις τις μαξιλαροθήκες τους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Χαλιά

Τα χαλιά συνδέονται με αυξημένα επίπεδα εσωτερικής σκόνης, αλλεργιογόνων και μικροοργανισμών. Όλα αυτά αυξάνουν τον κίνδυνο άσθματος και ερεθισμού. Βεβαιώσου ότι καθαρίζεις καλά τα χαλιά με ηλεκτρική σκούπα και μην ξεχνάς μικρότερα αντικείμενα στο σπίτι, τα οποία έχουν πολλά μικρόβια, όπως πινέλα μακιγιάζ, κινητά τηλέφωνα, μαλακά παιχνίδια, πληκτρολόγια υπολογιστών, τηλεχειριστήρια και πόμολα. Η παλιά σου ηλεκτρική σκούπα

Πιθανότατα θεωρείς την ηλεκτρική σου σκούπα βασικό εργαλείο καθαρισμού στο σπίτι, όμως φαίνεται ότι μπορεί να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Environmental Science & Technology εξέτασε 21 διαφορετικές ηλεκτρικές σκούπες και διαπίστωσε ότι καθεμία από αυτές απελευθέρωνει στον αέρα κάποια ποσότητα σκόνης, βακτηρίων και αλλεργιογόνων.

Αυτή η ρύπανση ήταν πολύ πιο έντονη στις παλαιότερες σκούπες και σε εκείνες που δεν διέθεταν κατάλληλα φίλτρα. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μην ξανακυκλοφορεί η σκόνη μέσα στο σπίτι όταν σκουπίζεις, είναι να χρησιμοποιείς ηλεκτρική σκούπα που έχει φίλτρο High‑Efficiency Particulate Air (HEPA) filter και να τη συντηρείς σωστά.

Οικιακά καθαριστικά προϊόντα

Η πλειονότητα των προϊόντων καθαρισμού για το σπίτι περιέχει πολλές δυνητικά επιβλαβείς χημικές ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν διάφορα προβλήματα στην υγεία. Τα πιο ανησυχητικά είναι εκείνα που περιέχουν καρκινογόνες ουσίες, όπως ορισμένα απορρυπαντικά ρούχων που περιέχουν φορμαλδεΰδη, καθώς και καθαριστικά κοσμημάτων που συχνά περιέχουν το τοξικό χημικό τετραχλωροαιθυλένιο. Ευτυχώς, υπάρχουν πολλοί φυσικοί και ακίνδυνοι τρόποι για να διατηρείςτο σπίτι σου καθαρό όπως το λεμόνι, το ξίδι και η μαγειρική σόδα. Κρυφές επιφάνειες μούχλας

Η μούχλα μπορεί να εμφανιστεί σε κρυφά και υγρά σημεία του σπιτιού, όπως στο μπάνιο, στους τοίχους ή στο υπόγειο, ειδικά όταν δεν υπάρχει καλός αερισμός. Η έκθεση σε μούχλα μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως πονοκέφαλο, ναυτία, βουλωμένη μύτη και να επιδεινώσει το άσθμα.

Για να την αντιμετωπίσεις, η United States Environmental Protection Agency προτείνει καθάρισμα των σκληρών επιφανειών με νερό και απορρυπαντικό και καλύτερο αερισμό του χώρου, ώστε να μην αναπτυχθεί ξανά η μούχλα.

Το πατάκι του μπάνιου

Τα πατάκια μπάνιου συχνά συγκεντρώνουν βακτήρια, μούχλα και ακάρεα σκόνης, επειδή κρατούν την υγρασία όταν βγαίνεις βρεγμένη/ος από το ντους. Σύμφωνα με το HuffPost, αυτό δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μικροβίων. Για να το διατηρείς καθαρό, καλό είναι να σκουπίζεσαι μέσα στο ντους πριν πατήσεις στο πατάκι και να το πλένεις με ζεστό νερό τουλάχιστον 2 φορές τον μήνα. Καπνός τσιγάρου

Ακόμη κι αν δεν καπνίζεις, η έκθεση στον καπνό άλλων μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την υγεία σου. Σύμφωνα με το Centers for Disease Control and Prevention, ο καπνός τσιγάρου περιέχει πάνω από 7.000 χημικές ουσίες, περίπου 70 από τις οποίες είναι καρκινογόνες. Υπολογίζεται επίσης ότι περίπου 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πεθάνει από παθητικό κάπνισμα από το 1964. Ο καλύτερος τρόπος προστασίας είναι να μην επιτρέπεται το κάπνισμα μέσα στο σπίτι, ειδικά όταν πόρτες και παράθυρα είναι κλειστά.

