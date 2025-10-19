MENOY

Επιστρέφει ο Δακτύλιος αύριο Δευτέρα – Ποιες ώρες και ημέρες θα ισχύει και ποια οχήματα εξαιρούνται

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με την επιστροφή του δακτυλίου ξεκινάει αύριο Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 η νέα εβδομάδα στην Αθήνα, όπως προβλέπει το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε.

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις θα ισχύουν έως και τις 10 Ιουλίου 2026.

Οι παλαιές άδειες κυκλοφορίας εντός του Δακτυλίου, που είχαν εκδοθεί για τις περιόδους 2023-2024 και 2024-2025, παραμένουν σε ισχύ και για τη φετινή περίοδο

Πού εφαρμόζεται

Ο Δακτύλιος εφαρμόζεται στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, που περικλείεται από τις εξής οδούς και λεωφόρους:

Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπύρου Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλία Ηλιού, Ανδρέα Φραντζή, Συγγρού, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Πλατεία Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη, Πατησίων (28ης Οκτωβρίου) και Λεωφόρος Αλεξάνδρας.

Ωράριο και ημέρες ισχύος

  • Δευτέρα έως Πέμπτη: 07:00 – 20:00
  • Παρασκευή: 07:00 – 15:00
  • Δεν ισχύει τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες, καθώς και σε ημέρες που τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς απεργούν.

Για τα ΙΧ και φορτηγά ιδιωτικής χρήσης επιτρέπεται η εκ περιτροπής κυκλοφορία με βάση το μονό ή ζυγό τελευταίο ψηφίο πινακίδας, για οχήματα μέχρι 2,2 τόνους.

Ποιοι εξαιρούνται

Απαλλαγμένα από τα μέτρα είναι τα οχήματα που διαθέτουν ειδική άδεια από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με την ΚΥΑ 195948 (ΦΕΚ Β’ 5627/10.10.2024).

Οι ιδιοκτήτες αυτών των οχημάτων μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα κυκλοφορίας μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr, είτε σε έντυπη μορφή είτε ηλεκτρονικά.

Αθήνα Δακτύλιος

