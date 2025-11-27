MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επίδομα παιδιού: Ανοίγει την Παρασκευή η πλατφόρμα Α21 – Αναλυτικά η διαδικασία

|
THESTIVAL TEAM

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού, ανοίγει την Παρασκευή και ώρα 8 το πρωί, για την υποβολή αιτήσεων, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.

Η πλατφόρμα θα δέχεται νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφισταμένων έως τη Δευτέρα (1/12) και ώρα 18:00 για την εκκαθάριση της 6ης δόσης του επιδόματος.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2025 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι: η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση -από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο- καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

  • τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,
  • η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Επίδομα παιδιού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 5 ώρες πριν

Δάφνη Καραβοκύρη για τη νέα εκπομπή της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη: “Γελοίες αυτές οι συζητήσεις, απορώ ποιος τη βλέπει”

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 3 ώρες πριν

Έρχεται το Καρναβάλι Θεσσαλονίκης και το 2026 – Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων σε όλη την πόλη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Χατζόπουλος: Όλα αυτά τα χρόνια μόνο σπαθιά δεν έχω καταπιεί – Η ΚΑΕ θα ξεχρεώσει έως τις 15 Ιανουαρίου από τη νέα διοίκηση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Πηγές ΝΔ: 10 + 1 κρίσιμα ερωτήματα για τον Λ. Αντωνόπουλο που “καίνε” τον Ν. Ανδρουλάκη

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Κάγια Κάλας: Ο ρωσικός στρατός θα πρέπει να περιοριστεί για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες συντήρησης στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη – Σε ποιο σημείο