Έως τις 15 Απριλίου αιτήσεις για προσλήψεις ανέργων με πλήρη επιδότηση από τη ΔΥΠΑ

Την Τετάρτη 15 Απριλίου, στις 23:59, ολοκληρώνεται η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης δράσης κατάρτισης και απασχόλησης της ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα αφορά ανέργους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και υλοποιείται σε όλη τη χώρα, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ, οι οποίοι λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και επιθυμούν να ενταχθούν σε προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης.

Δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν κανονικά οικονομική δραστηριότητα και συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος.

Επιδότηση και διάρκεια επιδότησης

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:

  • λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες
  • έχουν συνολικό όφελος: 1.118 € τον μήνα / 13.416 € τον χρόνο ανά εργαζόμενο
  • προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων
  • δεν δεσμεύονται για διατήρηση προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος.

Αίτηση συμμετοχής επιχειρήσεων γίνεται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα και η αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων γίνεται σε αυτήν την διεύθυνση.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Κορινθία: Ακρωτηριάστηκε το δάχτυλο 19χρονου από σαΐτα – Τραυματίστηκε στο μάτι ο φίλος του

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Fuel Pass: Παραμένει ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜ η πλατφόρμα – Πώς θα κάνετε αίτηση, πότε λήγει η προθεσμία

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Ελένη Μενεγάκη: Πάσχα στη Σεβίλλη αγκαλιά με τον Μάκη Παντζόπουλο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Τρίτη η εθνική πόλο στον όμιλο των θέσεων 1-4, μετά τη νίκη της Ιταλίας επί της Ουγγαρίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 λεπτά πριν

7th Rosé Grand Tasting @Thessaloniki: Έρχεται η πιο “κεφάτη” γευστική δοκιμή της χρονιάς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Ιεράπετρα: Στο νοσοκομείο 16χρονος που τραυματίστηκε από κροτίδα – Συνελήφθη η μητέρα του