Ένα απλό trick μετά το πλύσιμο και το πλυντήριο μένει καθαρό για μήνες

Το πλυντήριο ρούχων είναι μια από τις συσκευές που χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά στο σπίτι, που λειτουργεί σχεδόν καθημερινά και που πολλοί δεν γνωρίζουν ότι μπορεί να γίνει ένας ιδανικός τόπος ανάπτυξης βακτηρίων και μούχλας.

Συχνά λοιπόν, εκτίθεται σε υγρασία και δεν καθαρίζεται τακτικά, γεγονός που δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μούχλας. Να αναφέρουμε ότι η μούχλα αναπτύσσεται πιο εύκολα σε υγρά μέρη όπου υπάρχουν υπολείμματα απορρυπαντικού και, αν δεν καθαριστεί, μπορεί να προκαλέσει γρηγορότερη φθορά της συσκευής και να σχηματιστεί ένα είδος βλέννας που διαχέεται στα ρούχα μας.

Τι προτείνει ο ειδικός

Σύμφωνα με τον Ίαν Πάλμερ Σμιθ, ειδικό σε θέματα υδραυλικών από την εταιρεία Domestic and General, η πρόληψη της μούχλας στο πλυντήριο είναι πολύ απλή. Όπως αναφέρει: «Η συσσώρευση απορρυπαντικού στο συρτάρι σχηματίζει ένα στρώμα που προσελκύει τη μούχλα. Απλώς σκουπίστε το συρτάρι μετά από κάθε πλύση, πριν προλάβει να εμφανιστεί η μούχλα».

Μετά από κάθε πλύση, το συρτάρι του απορρυπαντικού παραμένει συνήθως υγρό, ζεστό και με υπολείμματα μαλακτικού, ένας συνδυασμός ιδανικός για την ανάπτυξη μούχλας. Τα βακτήρια και η μούχλα μπορούν να σχηματίσουν ένα παχύ, γλοιώδες στρώμα, το οποίο θα επιστρέφει στο πλυντήριο κάθε φορά που πλένετε τα ρούχα. Αυτό όχι μόνο καθιστά πιο δύσκολο τον καθαρισμό, αλλά επηρεάζει και την οσμή των ρούχων, ανεξάρτητα από το πόσες φορές τα πλένετε.

Ένας απλός τρόπος για να διατηρείτε το πλυντήριο καθαρό είναι να σκουπίζετε τα υπολείμματα απορρυπαντικού μετά από κάθε χρήση. Ανοίξτε το συρτάρι, καθαρίστε το με ένα καθαρό πανί και αφήστε το ανοιχτό να στεγνώσει. Αυτή η διαδικασία συνήθως διαρκεί μόλις 30 δευτερόλεπτα, αλλά μπορεί να πάρει παραπάνω χρόνο αν υπάρχουν επίμονα υπολείμματα ή λεκέδες.

Αν το συρτάρι έχει πολλά υπολείμματα, μπορείτε να το αφαιρέσετε από το πλυντήριο, να το πλύνετε με ζεστό νερό και να το τινάξετε λίγο για να το πολύ νερό. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το ξανά στη θέση του. Με αυτόν τον τρόπο, το πλυντήριο θα παραμείνει καθαρό και χωρίς μούχλα για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς βαθύ καθαρισμό.

Μερικές έξτρα συμβουλές

Το πλυντήριο επωφελείται επίσης αν αφήνετε την πόρτα ανοιχτή μετά από κάθε πλύση, κάνετε περιστασιακά πλύσεις σε υψηλή θερμοκρασία για να σκοτώσετε τα βακτήρια και δεν το γεμίζετε υπερβολικά με ρούχα σε κάθε πλύση. Όπως εξηγεί ο ειδικός:

«Όταν γεμίζετε εντελώς το κάδο με ρούχα, το νερό δεν φτάνει παντού, σε όλα τα ρούχα, οπότε δεν καθαρίζονται σωστά και παραμένουν βρώμικα. Με λίγα λόγια, τα ρούχα δεν πλένονται όπως πρέπει».

Πηγή: bovary.gr