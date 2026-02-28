MENOY

Eκτός λειτουργίας οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ έως την Κυριακή – Ποιες συναλλαγές επηρεάζονται

Μη λειτουργικό είναι από την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 15:00 και έως την Κυριακή, 1 Μαρτίου το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» λόγω μετάβασης σε νέα υποδομή του G-Cloud, όπως γνωστοποίησε ο e-ΕΦΚΑ.

Όπως τονίζει ο φορέας το εν λόγω διάστημα ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ολοκλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων και συναλλαγών του Φορέα που απαιτούν διαλειτουργικότητα με το «Μητρώο Πολιτών», συμπεριλαμβανομένων:

  • διαδικασιών απονομής ή μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου,
  • χορήγησης εξωϊδρυματικού επιδόματος σε έμμεσο μέλος
  • κάθε υπηρεσίας που προϋποθέτει άντληση στοιχείων οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχικών δεδομένων.

Παράλληλα, κατά το ίδιο διάστημα δεν θα είναι δυνατή η άντληση πιστοποιητικών και ληξιαρχικών πράξεων (όπως πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και εγγυτέρων συγγενών, καθώς και ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου).

