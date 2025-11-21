MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη για το OLYMPIC DAY RUN 2025 και το 1ο CITY THESSALONIKI MARATHON

|
THESTIVAL TEAM

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανακοίνωσε για το προσεχές Σαββατοκύριακο (22-23/11) η Τροχαία στη Θεσσαλονίκη, λόγω της διεξαγωγής του 8ου OLYMPIC DAY RUN 2025 και του 1ου CITY THESSALONIKI MARATHON αγώνων δρόμου Μαραθωνίου/Ημιμαραθωνίου/10 χλμ. /5 χλμ. /1,5 χλμ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Από ώρα 22.00 και μέχρι την ολοκλήρωση των αθλητικών δρώμενων του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου, δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση των οχημάτων στις εξής οδούς:
• Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου
• Μαρία Κάλλας
• οδός Καθηγητού Ρωσσίδου από την οδό Μαρία Κάλλας έως την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη,
• Θεμιστοκλή Σοφούλη
• οδός Νικολάου Πλαστήρα από την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη έως την οδό Μιαούλη,
• οδός Κερασούντος από την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη έως την οδό Τάκη Οικονομίδη,
• οδός Τάκη Οικονομίδη από την οδό Κερασούντος έως την οδό Καθηγητού Ρωσσίδου,
• οδός 3ης Σεπτεμβρίου από την οδό 30ης Οκτωβρίου έως την οδό Μανώλη Ανδρόνικου,
• οδός Μανώλη Ανδρόνικου από την οδό 3ης Σεπτεμβρίου έως την οδό Τσιμισκή,
• Τσιμισκή
• Πολυτεχνείου
• οδός 26ης Οκτωβρίου από την οδό Καρατάσου έως την οδό Γεωργίου Ανδρέου,
• Καρατάσου
• Ναυάρχου Κουντουριώτου
• Λεωφόρο Νίκης
• 30ης Οκτωβρίου
• Γεωργίου Παπανδρέου από την Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την οδό Λυσιμάχου
• οδός Αγίας Σοφίας από την οδό Τσιμισκή έως την οδό Λεωφόρο Νίκης

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου δεν θα επιτρέπεται η στάση και η κυκλοφορία των οχημάτων στις εξής οδούς:
• Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου από την οδό Αγίας Τριάδος έως την οδό Γεωργίου Παπανδρέου (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄)
• Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου έως την οδό Αγίας Τριάδος (κατά τις ώρες 03.00΄ – 14.30΄)
• Μαρία Κάλλας (κατά τις ώρες 06.30΄ – 14.30΄)
• Καθηγητού Ρωσσίδου από την οδό Μαρία Κάλλας έως την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄)
• Θεμιστοκλή Σοφούλη (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄)
• Νικολάου Πλαστήρα από την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη έως την οδό Μιαούλη (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄)
• Κερασούντος από την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη έως την οδό Τάκη Οικονομίδη (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄)
• Τάκη Οικονομίδη από την οδό Κερασούντος έως την οδό Καθηγητού Ρωσσίδου (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄)
• 3ης Σεπτεμβρίου από την οδό 30ης Οκτωβρίου έως την οδό Μανώλη Ανδρόνικου (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄)
• Μανώλη Ανδρόνικου από την οδό 3ης Σεπτεμβρίου έως την οδό Τσιμισκή (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.00΄)
• Τσιμισκή (κατά τις ώρες 07.30΄- 14.30΄)
• Πολυτεχνείου (κατά τις ώρες 07.30΄- 14.30΄)
• 26ης Οκτωβρίου από την οδό Καρατάσου έως την οδό Γεωργίου Ανδρέου (κατά τις ώρες 07.30΄- 14.30΄)
• Καρατάσου (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄)
• Ναυάρχου Κουντουριώτου (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄)
• Λεωφόρο Νίκης (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄)
• 30ης Οκτωβρίου (κατά τις ώρες 03.00΄- 14.30΄)
• Γεωργίου Παπανδρέου από την Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την οδό Λυσιμάχου (κατά τις ώρες 06.30΄ – 14.30΄)
• Αγίας Σοφίας από την οδό Τσιμισκή έως την οδό Λεωφόρο Νίκης (κατά τις ώρες 07.30΄- 14.30΄).

Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία και στάση των οχημάτων θα εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με το σημείο κίνησης των δρομέων.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

ΕΕ: Κυρώσεις κατά του υπαρχηγού των RSF στο Σουδάν – “Σοβαρά συνεχιζόμενα εγκλήματα”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Πιερρακάκης για τη συνάντηση με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ: “Προσβλέπουμε στη συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Στα δικαστήρια Ηρακλείου ο 58χρονος πατέρας των Φραγκιαδάκηδων – Αρνείται τη συμμετοχή του στο μακελειό στα Βορίζια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Αθήνα: Πεζός παρασύρθηκε από μηχανή στην Κηφισίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του Νίκου Χαρδαλιά: “Αφήνεις πίσω σου ένα φως που στο ορκίζομαι δεν θα σβήσει ποτέ”

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ζελένσκι: Η Ουκρανία βρίσκεται σε δίλημμα είτε να χάσει τον βασικό της εταίρο ή την αξιοπρέπειά της