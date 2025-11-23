MENOY

Έκτακτες διακοπές νερού σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

THESTIVAL TEAM

Έκτακτες διακοπές υδροδότησης σημειώνονται σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Χωρίς νερό έχουν μείνει καταναλωτές στις οδούς Περδίκα, Πυθαγόρα και σε παρακείμενες οδούς, στο Πανόραμα. Σύμφωνα με την ΕΥΑΘ, η υδροδότηση θα αποκατασταθεί μέχρι τις 10:30.

Διακοπή νερού σημειώνεται και στην Πολίχνη, στην οδό Οδυσσέα Ελύτη και σε παρακείμενους δρόμους. Η ΕΥΑΘ εκτιμά πως η υδροδότηση θα αποκατασταθεί μέχρι τις 12:00.

Θεσσαλονίκη

