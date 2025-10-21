MENOY

Έκτακτες διακοπές νερού σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

THESTIVAL TEAM

Έκτακτες διακοπές υδροδότησης σημειώνονται αυτή την ώρα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΥΑΘ, χωρίς νερό έχουν μείνει κάτοικοι και επιχειρήσεις στις παρακάτω περιοχές:

Στην Τριανδρία και συγκεκριμένα στις οδούς Ναυάρχου Κουντουριώτου Παύλου, Γληνού Δημητρίου και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 12:00.

Στο Πανόραμα και συγκεκριμένα στην οδό Αθηνάς και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 11:30.

Στην Πολίχνη και συγκεκριμένα στην οδό Βασιλίσσης Όλγας και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 12:00.

Διακοπές νερού ΕΥΑΘ Θεσσαλονίκη

