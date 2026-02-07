Είναι καλύτερο να κάνουμε ντους το πρωί ή το βράδυ; Κι όμως υπάρχει σωστή απάντηση, σύμφωνα με έναν γιατρό

Αν πιστεύετε ότι η επιλογή της ώρας της ημέρας στην οποία θα κάνουμε ντους είναι καθαρά θέμα γούστου, ένας γιατρός, ο Dr. Jason Singh, θα σας συμβούλευε να αναθεωρήσετε. Γιατί όταν ρωτήθηκε αν είναι καλύτερο να κάνουμε ντους το πρωί ή το βράδυ, έδωσε μια απάντηση στο TikTok που θεωρεί την καλύτερη.

Για την ακρίβεια, πιστεύει ότι είναι προτιμότερο ένα βραδινό ντους με ζεστό νερό. «Βοηθάει στην απελευθέρωση μελατονίνης που ευνοεί τον ύπνο. Σε αυτό συμβάλλει και η επαναφορά της θερμοκρασίας του σώματος στη φυσιολογική, μετά την έξοδο από την ντουζιέρα και αφού σκουπιστούμε με την πετσέτα».

Επιπλέον, όπως προσθέτει, με ένα βραδινό ντους καθαρίζουμε το σώμα μας από όλους τους ρύπους και τις ακαθαρσίες που έχουν συσσωρευτεί μέσα στην ημέρα. Μάλιστα αν έχουμε ξηρή και ευαίσθητη επιδερμίδα έχουμε έναν ακόμα λόγο να το προσθέσουμε στη ρουτίνα μας πριν από τον ύπνο γιατί με αυτό τον τρόπο πέφτουμε στο κρεβάτι με δέρμα καλύτερα ενυδατωμένο.

Το πρωινό ντους, από την άλλη, μας βοηθούμε να απαλλαγούμε από βακτήρια και εκκρίσεις που έχουν συσσωρευτεί στη διάρκεια της νύχτας, επιτρέποντάς μας να ξεκινήσουμε την ημέρα μας από μια πιο «υγιεινή βάση». Αποφαίνεται όμως ότι, συνολικά, το βραδινό ντους έχει περισσότερα πλεονεκτήματα.

Δείτε το βίντεό του στο TikTok:

Πηγή: marieclaire.gr