ΔΥΠΑ – Voucher 750 ευρώ: Έως την Παρασκευή 20/3 οι ενστάσεις – Πότε θα ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για το Voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν περιθώριο έως την Παρασκευή 20 Μαρτίου για την υποβολή ενστάσεων. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες εργαζόμενοι ελέγχουν ήδη τα αποτελέσματα, διεκδικώντας το εκπαιδευτικό επίδομα.

ΔΥΠΑ – Voucher 750 ευρώ: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα

Η ΔΥΠΑ δημοσίευσε τον προσωρινό πίνακα για το πρόγραμμα κατάρτισης και επανακατάρτισης εργαζομένων, το οποίο επικεντρώνεται σε:

-ψηφιακές δεξιότητες

-πράσινη οικονομία

-οικονομικό εγγραμματισμό

Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν άμεσα αν βρίσκονται στους πίνακες μέσω της επίσημης πλατφόρμας της ΔΥΠΑ.


Έως 20/3 οι ενστάσεις, τι πρέπει να προσέξετε

Όσοι δεν είδαν το όνομά τους στους προσωρινούς πίνακες, έχουν πλέον μία τελευταία ευκαιρία. Συγκεκριμένα, η υποβολή ενστάσεων στη ΔΥΠΑ γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και ολοκληρώνεται έως την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026.

Τι ακολουθεί μετά τις ενστάσεις

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΔΥΠΑ θα προχωρήσει:

-στην ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων

-στη δημοσίευση της πλατφόρμας επιλογής προγράμματος κατάρτισης

