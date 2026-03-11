MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΔΥΠΑ: Λήγει σήμερα η προθεσμία αιτήσεων για το voucher των 750 ευρώ

|
THESTIVAL TEAM

Ολοκληρώνεται σήμερα (11.3.2026) στις 12:00μμ η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ απευθύνεται σε εργαζόμενους που θέλουν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους σε τομείς υψηλής ζήτησης, με τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων.

Η έκδοση του Μητρώου Ωφελούμενων – Εργαζομένων, εγκεκριμένων και αποκλειομένων, θα πραγματοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος NextGenerationEU.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα.

Σχετικά με το πρόγραμμα

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε έως 114.384 εργαζομένους – μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές σε σύγχρονους και δυναμικούς τομείς της οικονομίας.

Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί μέσω του συστήματος επιταγών κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει 150 ώρες κατάρτισης, εκ των οποίων:

  • 149 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης
  • 1 ώρα σύγχρονης τηλεκατάρτισης

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς. Όσοι επιτύχουν στις εξετάσεις θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, το οποίο ανέρχεται σε έως 750 ευρώ (μικτά).

ΔΥΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Η αγωνία της Εριέττας Κούρκουλου για τα εγκαταλελειμμένα κατοικίδια στο Ντουμπάι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση μπλέκει τη χώρα στο μακελειό για το συμφέρον της αστικής τάξης, φορτώνοντας τις συνέπειες στον λαό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Πάτρα: Συναγερμός για διαρροή αερίου στο εργοστάσιο που έγινε έκρηξη

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Χρήστος Φερεντίνος για τη διαφήμιση των Jumbo με την Κατερίνα Καραβάτου: Ρόλους κάνουμε, ένα σκετσάκι και τίποτα άλλο

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Δημήτρης Πανόπουλος: Το να αναπαράγεις τηλεοπτικές κόντρες δεν καταλαβαίνω τι ψυχαγωγικό μπορεί να σου προσφέρει

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Έντεκα απρόσμενες αιτίες που αυξάνουν την ορμόνη του στρες