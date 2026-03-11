ΔΥΠΑ: Έναρξη υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρόχων κατάρτισης

Ξεκινάει σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, στις 14:00, η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από παρόχους Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) για το νέο έργο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού», της Δράσης 16913.

Οι πάροχοι Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Επιλέξιμων Παρόχων Επιδοτούμενης ΣΕΚ και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο παρόν πρόγραμμα, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση, στον ακόλουθο σύνδεσμο: Αρχική Εκπαίδευση Κατάρτιση / Πάροχοι κατάρτισης για τα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για εργαζόμενους ωφελούμενους.

Το έργο απευθύνεται σε έως 114.384 εργαζόμενους – μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, έχει διάρκεια 150 ώρες και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως κατάρτισης, περιλαμβάνοντας 149 ώρες ασύγχρονης και μία ώρα σύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης θα υλοποιηθούν με τη διαδικασία του συστήματος παροχής επιταγών κατάρτισης (training voucher).

Την κατάρτιση θα ακολουθεί πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσω επιταγών πιστοποίησης (certification voucher).

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στις διευθύνσεις:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis

https://www.voucher.gov.gr