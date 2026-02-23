MENOY

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΔΥΠΑ-ΕΦΚΑ: Ο “χάρτης” πληρωμών από αύριο έως τις 27 Φεβρουαρίου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κατά την περίοδο 24 έως 27 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 2.491.175.622,63 ευρώ σε 4.324.406 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 24 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 1.280.867.372,54 ευρώ σε 2.568.455 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαρτίου 2026.
  • Στις 26 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 1.126.208.250,09 ευρώ σε 1.671.184 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαρτίου 2026.
  • Στις 27 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 3.300.000 ευρώ σε 8.500 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Μαρτίου 2026.
  • Από 24 έως 27 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 27 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 7.000.000 ευρώ σε 3.797 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 22.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 14.000.000 ευρώ σε 17.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 800.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

