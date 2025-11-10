Διακόσμηση: Οι 6 τάσεις που χαλάνε την αισθητική του σπιτιού, σύμφωνα με ειδικό

Οι τάσεις στη διακόσμηση αλλάζουν γρήγορα. Όμως, σύμφωνα με μια interior designer, με 14 χρόνια εμπειρίας, υπάρχουν έξι συγκεκριμένες τάσεις διακόσμησης που πρέπει να αποφύγετε, αν δεν θέλετε το σπίτι σας να δείχνει «παλιομοδίτικο» ή απλώς… άσχημο.

Η νέα εποχή της οικιακής διακόσμησης

Με όλο και περισσότερους ανθρώπους να εργάζονται από το σπίτι και να περνούν περισσότερο χρόνο σε εσωτερικούς χώρους, η ανάγκη για όμορφα, άνετα και λειτουργικά σπίτια αυξάνεται. Από το να βάψετε έναν τοίχο μέχρι να αλλάξετε πατώματα ή πλακάκια, κάθε λεπτομέρεια μετράει.

Η διακοσμήτρια, γνωστή στο TikTok ως @mommatips101, αποκάλυψε τις 6 τάσεις διακόσμησης που “χαλάνε” την αισθητική ενός σπιτιού και φυσικά και τι να κάνετε αντί γ΄ αυτές.

Αποφύγετε τους LED καθρέφτες στο μπάνιο

Τοποθετήστε τα κουρτινόξυλα πιο ψηλά

Αντικαταστήστε το παλιό ντους

Πείτε “αντίο” στις πλαστικές περσίδες

Επιλέξτε ανοιχτόχρωμα ξύλινα πατώματα

Η αμφιλεγόμενη συμβουλή: Όχι παράθυρα στο μπάνιο

Αποφύγετε τους LED καθρέφτες στο μπάνιο

Οι φωτιζόμενοι καθρέφτες με LED μπορεί να μοιάζουν μοντέρνοι, αλλά σύμφωνα με την ειδικό, δίνουν μια «φθηνή αίσθηση ξενοδοχείου». Αντικαταστήστε τους με καθρέφτες με ζεστό, έμμεσο φωτισμό (backlit) που χαρίζουν πολυτελή και χαλαρωτική ατμόσφαιρα στο μπάνιο σας.

Τοποθετήστε τα κουρτινόξυλα πιο ψηλά

Ένα απλό, οικονομικό κόλπο για να δείχνει το σπίτι σας μεγαλύτερο και πιο κομψό είναι να τοποθετήσετε τις κουρτίνες πιο κοντά στην οροφή, όχι ακριβώς πάνω από το παράθυρο. Το βλέμμα τραβιέται προς τα πάνω, δημιουργώντας μια αίσθηση ύψους και αρμονίας.

Αντικαταστήστε το παλιό ντους

Αν έχετε έναν παλιό, “σκουριασμένο” τηλέφωνο ντους, ήρθε η ώρα για ανανέωση. Προτιμήστε ένα ντους υψηλής πίεσης με φίλτρο, που όχι μόνο βελτιώνει το δέρμα και τα μαλλιά, αλλά προσφέρει και πιο χαλαρωτική εμπειρία.

Πείτε “αντίο” στις πλαστικές περσίδες

Οι πλαστικές περσίδες δείχνουν «άψυχες» και ξεπερασμένες. Αντικαταστήστε τις με υφασμάτινες ή ξύλινες που χαρίζουν φυσικότητα, ζεστασιά και στυλ. Η ειδικός λέει χαρακτηριστικά: «Αν δεν είναι ξύλινες ή υφασμάτινες, καλύτερα να μην έχετε καθόλου».

Επιλέξτε ανοιχτόχρωμα ξύλινα πατώματα

Αν σκέφτεστε να αλλάξετε δάπεδα, προτιμήστε ανοιχτόχρωμους, ματ ξύλινους τόνους. Κάνουν τον χώρο να δείχνει πιο φωτεινός, καθαρός και ευρύχωρος, σε αντίθεση με τα σκούρα και γυαλιστερά δάπεδα που λερώνονται και καθαρίζονται δύσκολα.

Η αμφιλεγόμενη συμβουλή: Όχι παράθυρα στο μπάνιο

Η διακοσμήτρια προκάλεσε αντιδράσεις όταν πρότεινε να αφαιρέσετε τα παράθυρα από το μπάνιο και να χρησιμοποιήσετε LED φωτισμό στη θέση τους. Ισχυρίζεται ότι αυτό αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και διατηρεί το μπάνιο πιο καθαρό.

Ωστόσο, πολλοί χρήστες των social media διαφώνησαν, επισημαίνοντας ότι το φυσικό φως είναι απαραίτητο τόσο για την υγεία (βιταμίνη D) όσο και για την εξοικονόμηση ενέργειας. «Οι μικρές αλλαγές φέρνουν τη μεγάλη διαφορά, χωρίς μούχλα», απάντησε η ίδια.

Ακόμη και οι πιο μικρές αλλαγές μπορούν να μεταμορφώσουν τον χώρο σας. Αφήστε πίσω τις παλιές τάσεις και επενδύστε σε φυσικά υλικά, ζεστό φωτισμό και απλότητα. Ένα σπίτι με σωστή αισθητική δεν χρειάζεται υπερβολές, μόνο σωστές επιλογές.

Πηγή: enikos.gr