Διακοπή ρεύματος σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης
THESTIVAL TEAM
Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Χωρίς ρεύμα θα παραμείνει περιοχή του δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένη μέρος της Τριανδρίας από τις 8 το πρωί έως τις 11: Η διακοπή περιλαμβάνει τις οδούς : ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΣΕΡΡΩΝ, ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, Ρ.ΦΕΡΡΑΙΟΥ
