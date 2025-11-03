Διακοπή ρεύματος σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Χωρίς ρεύμα θα παραμείνει περιοχή του δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένη μέρος της Τριανδρίας από τις 8 το πρωί έως τις 11: Η διακοπή περιλαμβάνει τις οδούς : ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΣΕΡΡΩΝ, ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, Ρ.ΦΕΡΡΑΙΟΥ