Διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην εθνική οδό Κατερίνης – Ελασσόνας το Σάββατο

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν στην εθνική οδό Κατερίνης – Ελασσόνας, λόγω τέλεσης αγώνα αυτοκινήτου με την επωνυμία «9η Ανάβαση Ελασσόνας», σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, κατά τις ώρες από 10.00 έως 17.00 και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 κατά τις ώρες από 09.00 έως 17.00, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εθνική οδό Κατερίνης – Ελασσόνας, με προορισμό την Ελασσόνα.

Τα οχήματα με προορισμό την πόλη της Ελασσόνας θα κινούνται στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης και μέσω του ανισόπεδου κόμβου Γυρτώνης και της δημοτικής οδού Τυρνάβου – Αμπελώνα – Γυρτώνης, θα εισέρχονται στη νέα εθνική οδό Λάρισας – Κοζάνης και θα κατευθύνονται στην Ελασσόνα.

“Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων”, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας.