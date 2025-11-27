MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην εθνική οδό Κατερίνης – Ελασσόνας το Σάββατο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν στην εθνική οδό Κατερίνης – Ελασσόνας, λόγω τέλεσης αγώνα αυτοκινήτου με την επωνυμία «9η Ανάβαση Ελασσόνας», σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, κατά τις ώρες από 10.00 έως 17.00 και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 κατά τις ώρες από 09.00 έως 17.00, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εθνική οδό Κατερίνης – Ελασσόνας, με προορισμό την Ελασσόνα.

Τα οχήματα με προορισμό την πόλη της Ελασσόνας θα κινούνται στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης και μέσω του ανισόπεδου κόμβου Γυρτώνης και της δημοτικής οδού Τυρνάβου – Αμπελώνα – Γυρτώνης, θα εισέρχονται στη νέα εθνική οδό Λάρισας – Κοζάνης και θα κατευθύνονται στην Ελασσόνα.

“Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων”, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ώρα πριν

Χάρης Δούκας: Όλο και πιο χαμηλά, η κυβέρνηση αφαίρεσε από τους δήμους τις Πολεοδομίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Τροχαίο δυστύχημα στο Κερατσίνι – Ένας νεκρός από ανατροπή φορτηγού

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ευρωπαϊκή Ένωση: “Μπλόκο” στα social media για τα παιδιά κάτω των 16 ετών αποφάσισε το ευρωκοινοβούλιο

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Ναταλία Γερμανού: Ακόμα λαμβάνω σχόλια που λένε ότι είμαι η ντροπή του πατέρα μου

ΚΑΙΡΟΣ 23 ώρες πριν

Διυπουργική συντονιστική σύσκεψη υπό τον Κεφαλογιάννη για την επερχόμενη κακοκαιρία – Σε κατάσταση επιφυλακής η Πυροσβεστική

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 51 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν 11 αυτοκίνητα σε παράνομη κυκλοφορία παρά την ακινησία – 10.000 το πρόστιμο