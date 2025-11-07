Διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Διακοπές ρεύματος είναι προγραμματισμένες για σήμερα Παρασκευή σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Από τις 8:00 έως τις 10:00, χωρίς ρεύμα θα μείνουν οι καταναλωτές σε Μ. Αλεξάνδρου από 28ης Οκτωβρίου έως Πλαστήρα, Σβώλου από Μιαούλη έως Μ. Αλεξάνδρου, Παπάγο από Μιαούλη έως Σβωλου και τυχόν πλησίον καταναλωτές στους Αμπελόκηπους.

Από τις 8:00 έως τις 11:00 διακοπή της ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες στον Δήμο Καλαμαριάς και συγκεκριμένα οι καταναλωτές που βρίσκονται μεταξύ των οδών: Βλαχερνων, κ. Παλαμά, Εθ. Αντιστάσεως, Κορυτσάς, Ιουστινιανού, Δ. Σολωμού, Αιγαίου, Θουκυδίδη, Παπαντωνίου κ.α.

Από τις 10:30 έως τις 13:30, χωρίς ρεύμα θα μείνουν οι καταναλωτές του Δήμου Καλαμαριάς, που βρίσκονται μεταξύ των οδών : Κ. Κρυσταλλη, Αιγαιου, Ζιακα, Εμ. Παππα, Θουκυδίδη, Ιπποκρατους, Κηφισίας κ.α.