Δ. Καλαμαριάς: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον πεζόδρομο της Σκρα και τμήμα της οδού Μακροχωρίου

Ο Δήμος Καλαμαριάς ενημερώνει τους κατοίκους και τους διερχόμενους οδηγούς ότι, στο πλαίσιο του έργου «Αναπλάσεις Πράσινων Διαδρομών στο Δήμο Καλαμαριάς», θα πραγματοποιηθούν εργασίες ανάπλασης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα εξής σημεία:

Πεζόδρομος Σκρα:

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, ώρα 07:30 π.μ., και θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 15:30 μ.μ.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων στο παρακείμενο οδικό δίκτυο θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη.

“Ο Δήμος Καλαμαριάς ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών για την προσωρινή ταλαιπωρία, επισημαίνοντας ότι οι εργασίες αυτές στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της αστικής κινητικότητας μέσα από ένα πιο πράσινο, ασφαλές και λειτουργικό αστικό περιβάλλον”, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.