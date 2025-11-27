Cyber Monday: Συμβουλές για ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές – Μεγάλη προσοχή

Τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία για online αγορές, στο πλαίσιο της “Cyber Monday”.

Κατά την ημέρα αυτή, πληθώρα ηλεκτρονικών καταστημάτων προσφέρουν προσφορές προς το καταναλωτικό κοινό, στο οποίο δίνεται η ευκαιρία να αγοράσει διαδικτυακά σε μειωμένες τιμές προϊόντα που ενδεχομένως δεν μπορούσε να αποκτήσει στην αρχική τους τιμή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, όταν πραγματοποιούμε αγορές on-line, δεν πρέπει να ξεχνάμε:

Το δικαίωμα για ενημέρωση: Θα πρέπει ο προμηθευτής, πριν την πραγματοποίηση της συναλλαγής, να μας ενημερώνει για :

Tα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που επιθυμούμε να αγοράσουμε

Την τιμή του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Τους τρόπους πληρωμής

Οποιαδήποτε περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση

Προθεσμία παράδοσης

Το δικαίωμα έγκαιρης παράδοσης: Εάν κατά την πώληση, δεν συμφωνήσουμε συγκεκριμένη προθεσμία παράδοσης, ο προμηθευτής, θα πρέπει να μας αποστείλει το προϊόν, εντός 30 ημερολογιακών ημερών. Εάν δεν εκπληρώσει την υποχρέωση του σε αυτό το χρονικό διάστημα, θα πρέπει να δώσουμε μία εύλογη προθεσμία, για την παράδοση, ανάλογη των περιστάσεων. Εάν και πάλι ο προμηθευτής δεν είναι συνεπής, έχουμε δικαίωμα να καταγγείλουμε τη σύμβαση πώλησης.

Το δικαίωμα να αλλάξουμε γνώμη: Έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε γνώμη εντός 14 ημερολογιακών ημερών. Η προθεσμία ξεκινά από την παραλαβή του προϊόντος. Δε χρειάζεται να αναφέρουμε τους λόγους. Ο προμηθευτής επιστρέφει την πληρωμή εντός 14 ημερολογιακών ημερών, από τη μέρα που τον ενημερώσαμε για την υπαναχώρηση. Οφείλουμε να πληρώσουμε το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων, αν έχουμε ενημερωθεί γι’ αυτό εκ των προτέρων. Ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώνει τον καταναλωτή για το δικαίωμα υπαναχώρησης πριν την πραγματοποίηση της συναλλαγής.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Θα πρέπει στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος, ή κατά την παραλαβή του προϊόντος, να λάβουμε το τυποποιημένο πανευρωπαϊκό έντυπο υπαναχώρησης, όπως ορίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Μετά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης οι υποχρεώσεις προμηθευτή και καταναλωτή τερματίζονται.

Το δικαίωμα προστασίας σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος: Σε περίπτωση που το προϊόν έχει πραγματικό ελάττωμα, έχουμε δικαίωμα κατ’ επιλογήν :

Nα απαιτήσουμε διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος, αν είναι δυνατόν

Να ζητήσουμε μείωση του τιμήματος

Να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση

Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να αποφεύγουμε την καταχρηστική άσκηση των δικαιωμάτων μας αυτών, έναντι του προμηθευτή.

Το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών μας δεδομένων:

Προσέχουμε αν υπάρχει πολιτική προστασίας δεδομένων. Σε περίπτωση που ο ιστότοπος, μετά την αγορά, χρησιμοποιεί το e-mail μας για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων, θα πρέπει να μας ενημερώνει προηγουμένως. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα, να δηλώνουμε την άρνησή μας να λαμβάνουμε τέτοιου είδους προωθητικά μηνύματα. Εάν δεν επιθυμούμε την επεξεργασία των προσωπικών μας δεδομένων, για προώθηση διαφημιστικών μηνυμάτων, έχουμε τη δυνατότητα να εγγραφούμε σε σχετικό μητρώο που τηρεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, υποβάλλοντας ερωτήματα, αναφορές ή καταγγελίες, στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: