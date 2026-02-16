Χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχή της Θεσσαλονίκης

Διακοπή ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένη για σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνει από τις 8:00 π.μ. έως τις 10:30 π.μ. περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου. Η διακοπή αφορά τις οδούς Κομνηνών από το ύψος της οδού Μουζένας, Ηρώων, Μακεδονικού Αγώνα, Κονταξοπούλου, Αγ. Νικολάου, Αμπελώνων, Εξοχής, Νιγρίτης, Φιλικής Εταιρίας, Καραϊσκάκη, Μακεδονίας, Σπάρτης, Προφ. Ραφαήλ, Ηρακλείου, Μουσών, Μακεδονομάχου Αριστείδη, Κανάρη, Τζαβέλα, Πεύκων και τυχόν πλησίον καταναλωτές.