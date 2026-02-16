Χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχή της Θεσσαλονίκης
Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM
Διακοπή ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένη για σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνει από τις 8:00 π.μ. έως τις 10:30 π.μ. περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου. Η διακοπή αφορά τις οδούς Κομνηνών από το ύψος της οδού Μουζένας, Ηρώων, Μακεδονικού Αγώνα, Κονταξοπούλου, Αγ. Νικολάου, Αμπελώνων, Εξοχής, Νιγρίτης, Φιλικής Εταιρίας, Καραϊσκάκη, Μακεδονίας, Σπάρτης, Προφ. Ραφαήλ, Ηρακλείου, Μουσών, Μακεδονομάχου Αριστείδη, Κανάρη, Τζαβέλα, Πεύκων και τυχόν πλησίον καταναλωτές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Γιώργος Καπουτζίδης: Αντέδρασε on camera με την ερώτηση – “Μη μας ρωτάτε τέτοια πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ”
- Η Σκόπελος στη 2η θέση ανάμεσα στους δεκατρείς κορυφαίους προορισμούς του κόσμου για “slow travel”
- Ταυτοποιήθηκε ο πρώτος από τις φωτογραφίες με τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής – Σε ποιον αξιωματικό των Ναζί τις αποδίδουν