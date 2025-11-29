MENOY

Χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχή της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Διακοπή ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένη για σήμερα Σάββατο 29 Νοεμβρίου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις από τις 8:00πμ έως τις 10:30πμ περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα η διακοπή αφορά την προέκταση Μητροπόλεως (έως Ρωμανού), Νικηφόρου Φωκά (μεταξύ προέκτασης Μητροπόλεως με Στρ. Τσιρογιάννη), Στρ. Τσιρογιάννη (1 έως 5), Φιλικής Εταιρείας (Το 56), Ρωμανού (μεταξύ προέκτασης Μητροπόλεως με Στρ. Τσιρογιάννη).

Διακοπή ρεύματος Θεσσαλονίκη

