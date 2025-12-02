MENOY

Χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχές της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Intime
Διακοπές ρεύματος είναι προγραμματισμένες για σήμερα, Τρίτη, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 8:00 έως τις 12:00μ νοικοκυριά στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Η διακοπή αφορά τις οδούς: Δελφών από το ύψος της οδού Νίκου Κυριακίδου έως Ναυάρχου Βότση, Υπολοχαγού,  Αγγελάκη από το ύψος της οδού Ομήρου έως Σωκράτους.

Από τις 8:00 έως τις 15:00μ διακοπή ρεύματος είναι προγραμματισμένη στον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν οι καταναλωτές που βρίσκονται μεταξύ των οδών: Μαβίλη, Μπιζανίου, Μουστακλή.

Θεσσαλονίκη

