Χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχές της Θεσσαλονίκης

Διακοπές ρεύματος είναι προγραμματισμένες για σήμερα, Τρίτη, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 8:00 έως τις 12:00μ νοικοκυριά στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Η διακοπή αφορά τις οδούς: Δελφών από το ύψος της οδού Νίκου Κυριακίδου έως Ναυάρχου Βότση, Υπολοχαγού, Αγγελάκη από το ύψος της οδού Ομήρου έως Σωκράτους.

Από τις 8:00 έως τις 15:00μ διακοπή ρεύματος είναι προγραμματισμένη στον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν οι καταναλωτές που βρίσκονται μεταξύ των οδών: Μαβίλη, Μπιζανίου, Μουστακλή.