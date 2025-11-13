MENOY

Χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχές της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Διακοπές ρεύματος είναι προγραμματισμένες για σήμερα, Πέμπτη, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Από τις 8:00 έως τις 12:00 χωρίς ρεύμα θα μείνουν οι καταναλωτές σε περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα σε: Μοναστηρίου από Μαντειων έως Δράμας, Δάφνης, Γιαννιτσών από Χλόης έως Βυζαντίου, Κουμαρά Γεωργίου, 25ης Μαρτίου, Ηλέκτρας και τυχόν πλησίον καταναλωτές.

Από 11:00 έως 14:00 διακοπή ρεύματος είναι προγραμματισμένη στον Εύοσμο και συγκεκριμένα σε: Κοσμά Αιτωλού από Νοαρα έως Καραολή και Δημητρίου, Πυθαγόρα, Λάρνακος, Γενναδίου, Δουμπιώτη, Ελλησπόντου, καυκασου, Μαβίλη, Ανατολικής Ρωμυλίας, Λουντέμη, Μαβίλη, Πυθαγόρα, και τυχόν πλησίον καταναλωτές.

Από τις 11:00 έως τις 14:00 θα διακοπεί το ρεύμα σε Δ. Θεσσαλονίκης και Εύοσμο: από Καραολή 15 εως ύψος Κοσμά Αιτωλού, Κοσμά Αιτωλού έως Ελλησπόντου και μέρος της Ελλησπόντου στις οδούς: Μαβίλης, Λουντέμη Μενελάου, Πυθαγόρα, Υμηττού, Λάρνακος, αν. Θράκης, 2ης παροδ. αν. θρακης, Καυκάσου, Αν. Ρωμυλίας και τμήμα Μητρ. Γενναδίου, στρατηγού Δουμπιώτη & Στρατιαρχου Ιωακείμ.

Θεσσαλονίκη

Διαβάστε μας στο Google News

