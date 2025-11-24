MENOY

Χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχές στη δυτική Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Οι διακοπές θα σημειωθούν σε περιοχές του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν οι εξής περιοχές:

24/11/2025 8:00:00 πμ24/11/2025 10:00:00 πμΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΥΝΤ/ΧΗ ΔΙΑΒΑΚΗ ΚΑΙ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΥΓΕΛΗΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
24/11/2025 10:00:00 πμ24/11/2025 12:00:00 μμΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΥΝΤ/ΧΗ ΔΙΑΒΑΚΗ, ΣΤΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΥΓΕΛΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΤΖΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Θεσσαλονίκη

