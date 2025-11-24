Χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχές στη δυτική Θεσσαλονίκη
Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM
Διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.
Οι διακοπές θα σημειωθούν σε περιοχές του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν οι εξής περιοχές:
|24/11/2025 8:00:00 πμ
|24/11/2025 10:00:00 πμ
|ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
|ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΥΝΤ/ΧΗ ΔΙΑΒΑΚΗ ΚΑΙ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΥΓΕΛΗΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
|24/11/2025 10:00:00 πμ
|24/11/2025 12:00:00 μμ
|ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
|ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΥΝΤ/ΧΗ ΔΙΑΒΑΚΗ, ΣΤΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΥΓΕΛΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΤΖΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Συγκλονίζει ο Ανδρέας Τετέι: Το μεγαλύτερο παιδικό μου τραύμα ήταν όταν έμπαινα στο λεωφορείο, όποιος καθόταν δίπλα μου άλλαζε θέση
- Πακιστάν: Τουλάχιστον 3 νεκροί σε επίθεση καμικάζι εναντίον δυνάμεων ασφάλειας των συνόρων
- Θεσσαλονίκη: “Είμαι η γυναίκα μου” με τον Αντώνη Λουδάρο από σήμερα στο θέατρο Σοφούλη