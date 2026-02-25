Χωρίς ρεύμα σήμερα για ώρες περιοχή της Θεσσαλονίκης

Πολύωρη διακοπή ρεύματος είναι προγραμματισμένη για σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 08:00 μέχρι τις 12:30 σε περιοχή του Πανοράματος και συγκεκριμένα στις οδούς Κωφίδου, Κομνηνών, Ακριτίδου και Συμεωνίδη.