MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Χωρίς ρεύμα σήμερα για ώρες περιοχή της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Πολύωρη διακοπή ρεύματος είναι προγραμματισμένη για σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 08:00 μέχρι τις 12:30 σε περιοχή του Πανοράματος και συγκεκριμένα στις οδούς Κωφίδου, Κομνηνών, Ακριτίδου και Συμεωνίδη.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 34 λεπτά πριν

Μαρία Σολωμού: Νιώθω ότι έχω μαλώσει με την τηλεόραση – Είμαι καλό “τυράκι” για πολλές εκπομπές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Ψαρόπουλος: Η διαδικασία της εκταφής πρέπει να γίνει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο για να μην αλλοιωθούν τα δείγματα

MEDIA NEWS 19 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου: Δεν μου αρέσει καθόλου η εκπομπή του Κουβαρά, έχω καλύτερα πράγματα να κάνω και να δω

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Γαστούνη: “Θα μας σκότωναν, κλείνω την επιχείρηση γιατί φοβάμαι” λέει ο περιπτεράς που ξυλοκοπήθηκε από 20 Ρομά

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας νοσηλεύεται μετά από απόπειρα αυτοκτονίας – Έρευνα για την υπόθεση Επστάιν