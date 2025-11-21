MENOY

Χωρίς ρεύμα σήμερα για ώρες περιοχές της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν οι εξής περιοχές:

21/11/2025 8:00:00 πμ21/11/2025 11:00:00 πμΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΟι καταναλωτές που βρίσκονται μεταξύ των οδών : ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΔΕΛΦΩΝ, ΨΑΛΤΟΥ, ΝΑΞΟΥ, ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ.
21/11/2025 9:00:00 πμ21/11/2025 12:00:00 μμΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΥΟΣΜΟΣ ΑΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΚΑΡΑΟΛΗΣ&ΔΗΜ. ΣΤΟΥΣ ΟΔΟΥΣ: ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
21/11/2025 9:00:00 πμ21/11/2025 12:00:00 μμΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΥΟΣΜΟΣ ΑΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΚΑΡΑΟΛΗΣ&ΔΗΜ. ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΟΥΣ: ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ, ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
21/11/2025 10:00:00 πμ21/11/2025 1:00:00 μμΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΥΟΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΥΓΓΡΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
21/11/2025 10:30:00 πμ21/11/2025 1:30:00 μμΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΟι καταναλωτές που βρίσκονται μεταξύ των οδών : Β.ΟΛΓΑΣ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ.

Θεσσαλονίκη

