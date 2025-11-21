Χωρίς ρεύμα σήμερα για ώρες περιοχές της Θεσσαλονίκης

Διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν οι εξής περιοχές: