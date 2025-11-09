Χωρίς ρεύμα σήμερα για ώρες περιοχές της Θεσσαλονίκης

Διακοπές ρεύματος είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 08:00 μέχρι τις 11:00 καταναλωτές σε περιοχή της Σταυρούπολης και συγκεκριμένα στις οδούς: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΚΙΟΥΡΙ ΕΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΩΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ, ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΠΟ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ ΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.

Επιπλέον, από τις 11:00 έως τις 14:00 θα σημειωθεί διακοπή της ηλεκτροδότησης σε περιοχή του Ωραιοκάστρου και συγκεκριμένα στις οδούς: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΣΙΒΡΗ ΕΩΣ ΤΙΚΑ, ΤΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ, ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ, ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ, ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΠΙΘΑΓΟΡΑ ΕΩΣ ΤΙΚΑ, ΠΙΝΔΟΥ ΑΠΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΕΩΣ ΤΙΚΑ, ΜΟΥΣΩΝ, ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ, ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.