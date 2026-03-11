MENOY

Χωρίς νερό σήμερα για τρεις ώρες περιοχή της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Προβλήματα υδροδότησης για διάστημα τριών ωρών θα σημειωθούν σήμερα σε περιοχή του Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, την Τέταρτη 11/03/2026, από τις 10:00π.μ. έως 13:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης στη συμβολή των οδών Σολωμού- Εξαδακτύλου της Δ.Ε. Ωραιοκάστρου του δήμου Ωραιοκάστρου.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Εξαδακτύλου, Σολωμού, Κονταξοπούλου, Θεσσαλονίκης, Προέκταση Κονταξοπούλου, Χριστοδουλίδη καθώς και στις παρακείμενες οδούς στην Δ.Ε Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου.

“Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών”, σημειώνει η ΕΥΑΘ στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

