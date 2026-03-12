MENOY

Χωρίς νερό σήμερα για πέντε ώρες περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης

Προβλήματα υδροδότησης για διάστημα πέντε ωρών θα σημειωθούν σήμερα σε περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη 12/03/2026, από τις 09:00π.μ έως τις 14:00μ.μ., θα πραγματοποιηθούν εργασίες μετατόπισης αγωγού δικτύου ύδρευσης Φ160 στη συμβολή των οδών Β. Όλγας με 25ης Μαρτίου (έμπροσθεν Eurobank) στο πλαίσιο της υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Β. Όλγας, 25ης Μαρτίου, Γραβιάς, Γ. Παπανδρέου καθώς και τις παρακείμενες οδούς του Δήμου Θεσσαλονίκης.

“Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών”, αναφέρει η ΕΥΑΘ στην ανακοίνωσή της.

