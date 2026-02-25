MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Χωρίς νερό σήμερα για οκτώ ώρες περιοχές και νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προβλήματα υδροδότησης για διάστημα οκτώ ωρών θα σημειωθούν σήμερα στο Ασβεστοχώρι, στη Θεσσαλονίκη, ενώ θα επηρεαστεί και το νοσοκομείο Παπανικολάου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη 25/02/2026, από τις 09:00 έως τις 17:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες μετατόπισης και σύνδεσης νέου αγωγού (λόγω εργασιών Flyover) στον Α/Κ Κ9 στην Τούμπα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου και στο Νοσοκομείο Παπανικολάου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

“Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών”, σημειώνεται στην ανακοίνωση της ΕΥΑΘ.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Ιταλία: Έκρηξη σε τριώροφο κτήριο έξω από τη Βερόνα – Τρείς άνθρωποι διασώθηκαν, ένας ανασύρθηκε νεκρός

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Αυστραλία: Γυναικολόγος κατηγορείται ότι χειρούργησε ασθενείς του χωρίς να υπάρχει βάσιμος λόγος

LIFESTYLE 34 λεπτά πριν

Μαρία Σολωμού: Νιώθω ότι έχω μαλώσει με την τηλεόραση – Είμαι καλό “τυράκι” για πολλές εκπομπές

MEDIA NEWS 12 ώρες πριν

Κοσιώνη: Η υποδοχή από τους συνεργάτες της και το μήνυμά της πριν επιστρέψει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων – Δείτε το βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια, Παβλένκα και Τάισον στην Ισπανία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Άγρια επίθεση από τον σύντροφό της δέχτηκε 45χρονη στην Καλλιθέα – Δείτε βίντεο