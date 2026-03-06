Χωρίς νερό για τρεις ώρες σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

Προβλήματα υδροδότησης για διάστημα τριών ωρών θα σημειωθούν σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 06/03/2026, από τις 10:00π.μ. έως τις 13:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης επί της συμβολής των οδών Μπότσαρη– Μιαούλη της δημοτικής ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς, Μπότσαρη, Μιαούλη, Σπάρτης καθώς και στις παρακείμενες οδούς της δημοτικής ενότητας Συκεών, του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.

“Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών”, αναφέρει σε ανακοίνωσή της ΕΥΑΘ.