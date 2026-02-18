MENOY

Χωρίς νερό για τρεις ώρες σήμερα περιοχή της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Freepik
Προβλήματα υδροδότησης για διάστημα τριών ωρών θα σημειωθούν σήμερα σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη 18/02/2026, από τις 10:00 έως τις 13:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες ακύρωσης παλαιού δικτύου ύδρευσης στην συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου – Αττάλου στη δημοτική ενότητα Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Αττάλου – Μ. Αλεξάνδρου – Ελύτη – Λατομείου – Φιλελλήνων – Μεσσήνης καθώς και τις παρακείμενες οδούς της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά.

“Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών”, σημειώνει η ΕΥΑΘ στην ανακοίνωσή της.

