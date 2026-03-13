Χωρίς νερό από αύριο το βράδυ και για 8 ώρες περιοχή της Θεσσαλονίκης

Προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί αύριο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι το Σάββατο 14/03/2026 από τις 23:00μ.μ. έως την Κυριακή 15/03/2026 στις 07:00π.μ. θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης δικλείδας Φ100 λόγω διαρροής, τοποθέτηση νέας δικλείδας Φ200 και κατασκευή εκκένωσης Φ100 επί τη συμβολή των οδών Βενιζέλου Ελ.- Πατριάρχου Γρηγορίου Έ στη δημοτική ενότητα Αμπελοκήπων του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Βενιζέλου Ελ., Φιλιππουπόλεως, Λεωφόρος Καλλιθέας, Γεννηματά, Συν. Κ. Δαβάκη και τις παρακείμενες οδούς της δημοτικής ενότητας Αμπελοκήπων του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών.