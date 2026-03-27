Χαλκιδική: Κατάλληλο ξανά για πόση το νερό στον Ταξιάρχη
Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM
Κατάλληλο προς πόση είναι το νερό στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, καθώς σύμφωνα με ενημέρωση της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Πολυγύρου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης νέου φίλτρου στη μονάδα επεξεργασίας νερού.
Παράλληλα, η Υπηρεσία παρακολουθεί συστηματικά τη λειτουργία της μονάδας, διασφαλίζοντας την ομαλή της απόδοση και παραμένοντας σε πλήρη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση οποιασδήποτε ενδεχόμενης ανάγκης.