Χαλιά: Πότε είναι νωρίς να τα μαζέψετε και πότε αργά

Τα χαλιά δεν τα μαζεύουμε με βάση το ημερολόγιο. Τα μαζεύουμε με βάση τη θερμοκρασία, την υγρασία και τη συμπεριφορά του ίδιου του σπιτιού. Στην Ελλάδα, όπου οι διακυμάνσεις Μαρτίου και Απριλίου είναι έντονες, η βιασύνη ή η καθυστέρηση μπορεί να δημιουργήσει είτε αίσθηση ψύχρας είτε πρόβλημα αποθήκευσης.



Είναι νωρίς όταν:

Το πάτωμα παραμένει κρύο το πρωί. Σε διαμερίσματα με πλακάκι ή μάρμαρο, η επιφάνεια κρατά χαμηλή θερμοκρασία ακόμη κι αν ο καιρός έχει “ανοίξει”. Αν περπατάτε ξυπόλητοι και αισθάνεστε ψύχρα, το χαλί εξακολουθεί να λειτουργεί ως θερμομονωτικό στρώμα.

Υπάρχουν ακόμα βραδινές θερμοκρασίες κάτω από 12–13°C. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας αυτό συνεχίζεται μέχρι και τον Απρίλιο. Η απομάκρυνση του χαλιού κάνει τον χώρο να χάνει αίσθηση ζεστασιάς.

Το σπίτι έχει υγρασία. Το χαλί βοηθά στη μείωση της αίσθησης “κρύου” που προκαλεί η υγρασία στο δάπεδο. Αν οι τοίχοι ή το πάτωμα κρατούν υγρασία, η αφαίρεση είναι πρόωρη.

Χρησιμοποιείτε ακόμη θέρμανση. Αν η θέρμανση λειτουργεί έστω και περιστασιακά, το χαλί συμβάλλει στη διατήρηση της θερμότητας στο χώρο.



Είναι αργά όταν:

Η θερμοκρασία στο σπίτι σταθεροποιείται χωρίς θέρμανση. Αν για αρκετές ημέρες δεν χρειάζεται καλοριφέρ ή κλιματιστικό για θέρμανση, το χαλί παύει να εξυπηρετεί θερμική ανάγκη.

Αυξάνεται η σκόνη. Την άνοιξη, η μεταφορά σκόνης και γύρης την άνοιξη είναι έντονη. Τα χαλιά συγκρατούν σωματίδια και χρειάζονται συχνότερο καθάρισμα.

Το σπίτι αερίζεται καθημερινά. Όταν τα παράθυρα μένουν ανοιχτά για ώρες, αυξάνεται η εισροή σκόνης. Τα χαλιά λειτουργούν σαν φίλτρο, αλλά ταυτόχρονα επιβαρύνονται.

Υπάρχουν αλλεργίες. Για άτομα με ευαισθησία σε γύρη και σκόνη, η καθυστέρηση στη συλλογή των χαλιών μπορεί να επιδεινώσει συμπτώματα.

Στις περισσότερες αστικές περιοχές της χώρας, η μετάβαση γίνεται σταδιακά από τα μέσα Μαρτίου έως τα τέλη Απριλίου. Δεν υπάρχει “σωστή ημερομηνία”. Υπάρχει σωστή ένδειξη: όταν το σπίτι διατηρεί θερμική άνεση χωρίς βοήθεια και το πάτωμα δεν είναι ψυχρό.

Σε βόρειες ή ορεινές περιοχές η περίοδος μετατοπίζεται αργότερα. Σε νησιά και νότια Ελλάδα μπορεί να έρθει νωρίτερα.



Πριν τα Μαζέψετε

Το χαλί πρέπει να καθαριστεί και να στεγνώσει πλήρως πριν αποθηκευτεί. Η αποθήκευση με υγρασία μπορεί να προκαλέσει οσμές ή αλλοιώσεις ινών. Η φύλαξη σε ξηρό χώρο, μακριά από υγρασία και άμεσο ήλιο, είναι βασική προϋπόθεση.

Δεν είναι θέμα εποχής αλλά θερμικής συμπεριφοράς του σπιτιού. Αν το πάτωμα είναι ακόμη κρύο και η νύχτα απαιτεί ζεστό χώρο, είναι νωρίς. Αν το σπίτι παραμένει άνετο χωρίς θέρμανση και αυξάνεται η σκόνη, είναι ώρα να τα μαζέψετε. Το σωστό timing δεν βασίζεται στο ημερολόγιο αλλά στις πραγματικές συνθήκες του χώρου σας.

Πηγή: spirossoulis.com