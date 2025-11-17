Χαλιά: Η απλή μέθοδος για να απαλλαγείτε από τις δυσάρεστες οσμές με ένα υλικό που υπάρχει στην κουζίνα σας

Τα χαλιά προσφέρουν άνεση, αλλά είναι πιο δύσκολο να διατηρηθούν καθαρά, καθώς οι ίνες του υφάσματος παγιδεύουν σκόνη, αλλεργιογόνα και υπολείμματα βρωμιάς. Μια ειδικός στον καθαρισμό μοιράστηκε ένα απλό κόλπο για την εξάλειψη των δυσάρεστων οσμών από τα χαλιά και τις μοκέτες με ένα υλικό από την κουζίνα σας.

Το απλό κόλπο για να απαλλαγείτε από τις δυσάρεστες οσμές στα χαλιά

Η γκουρού του καθαρισμού και μητέρα Lily, γνωστή στο TikTok ως “Clean with Lily”, αποκάλυψε ένα χρήσιμο μυστικό για να φρεσκάρετε τα χαλιά σας χρησιμοποιώντας μόνο ένα καθημερινό είδος κουζίνας.

Σε ένα βίντεο, η γυναίκα μοιράστηκε μια σειρά από γρήγορες συμβουλές για να διατηρείτε καθαρό το σπίτι σας, συμπεριλαμβανομένου ενός έξυπνου τρόπου για να απαλλαγείτε από τις άσχημες μυρωδιές στα χαλιά. «Σε περίπτωση που η μαμά σας δεν σας έμαθε να καθαρίζετε, είμαι εδώ για να σας αποκαλύψω ένα γρήγορο και εύκολο κόλπο που θα σας αλλάξει τη ζωή», ανέφερε στην ανάρτησή της.

Καθώς το βίντεο εκτυλίσσεται, η Lily φαίνεται να πασπαλίζει μαγειρική σόδα πάνω στο χαλί της πριν την σκουπίσει με την ηλεκτρική σκούπα. Στα σχόλια, όταν ρωτήθηκε για πόσο χρόνο πρέπει να μείνει η σόδα πάνω στα χαλιά, η Lily απάντησε: «Περίπου μισή ώρα».

Γιατί η μαγειρική σόδα είναι αποτελεσματική

Η μαγειρική σόδα (γνωστή και ως διττανθρακικό νάτριο ή όξινο ανθρακικό νάτριο) είναι μια λευκή κρυσταλλική σκόνη που χρησιμοποιείται κυρίως στη ζαχαροπλαστική, αλλά διαθέτει απορροφητικές και αποσμητικές ιδιότητες, οι οποίες της δίνουν τη δυνατότητα να εξουδετερώνει τις άσχημες μυρωδιές.

«Αν πασπαλίσετε με λίγη μαγειρική σόδα τις μοκέτες και τα χαλιά σας, [και στη συνέχεια τα σκουπίσετε] θα εξαφανιστούν όλες οι επίμονες οσμές», εξηγεί η ειδικός στον καθαρισμό.

