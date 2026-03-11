ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό για 2.628 θέσεις

Άρχισε από σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων στην προκήρυξη 1ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ για συνολικά 2.628 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου (Β’ Στάδιο), από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό (1Γ/2025).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην ιστοσελίδα του (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’). Επισημαίνεται ότι οι κωδικοί των τίτλων σπουδών και των απαραίτητων πρόσθετων προσόντων εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην ηλεκτρονική αίτηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που συμπλήρωσαν οι υποψήφιοι στην 1Γ/2025 (Α’ στάδιο).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών λήγει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, και ώρα 14:00, ακολουθώντας τη διαδρομή (www.asep.gr → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Αίτηση).

Για την αίτηση συμμετοχής στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία β΄ σταδίου του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, δεν απαιτείται παράβολο.