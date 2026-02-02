ΑΣΕΠ: Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για 132 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο

Την έκδοση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ των προσωρινών αποτελεσμάτων για την πλήρωση συνολικά 132 μόνιμων θέσεων Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) σε φορείς του Δημοσίου ανακοίνωσε η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού.

Οι θέσεις αφορούν το Β’ Στάδιο της διαδικασίας και καλύπτονται από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού 2Γ/2022, σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες.

Πώς εμφανίζονται οι πίνακες

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον Αριθμό Μητρώου (ΑΜ) , όπως αυτός αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτησή τους.

εμφανίζονται μόνο με τον , όπως αυτός αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτησή τους. Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται κανονικά στους πίνακες διοριστέων και κατάταξης, χωρίς ειδική επισήμανση.

περιλαμβάνονται κανονικά στους πίνακες διοριστέων και κατάταξης, χωρίς ειδική επισήμανση. Πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη προκήρυξη.

Προθεσμία και διαδικασία ενστάσεων

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ από:

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, ώρα 08:00 έως Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, ώρα 14:00,

ακολουθώντας τη διαδρομή:

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Ένσταση.

Για την υποβολή ένστασης απαιτείται παράβολο 50 ευρώ, διαφορετικά η ένσταση δεν εξετάζεται.

Πληροφορίες για το e-Παράβολο

Το παράβολο εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο, επιλέγοντας:

Φορέας Δημοσίου → Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ),

μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr).

Ο υποψήφιος οφείλει να αναγράψει τον κωδικό του παραβόλου στην ένσταση και να έχει καταβάλει το ποσό πριν από την υποβολή της. Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ υπάρχει σχετικός σύνδεσμος με την ένδειξη «e-Παράβολο».

Οδηγίες και τεχνική υποστήριξη

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικών ενστάσεων:

www.asep.gr → Ενημερωτική Πύλη → Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης → Ηλεκτρονική Ένσταση.

Για τεχνικές διευκρινίσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται:

μέσω helpdesk: www.asep.gr/helpdesk → Δημιουργία Ερωτήματος → Τεχνικές ερωτήσεις , ή

, ή τηλεφωνικά στο 213 1319100 (Επιλογή 3), τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00.

Απόσυρση αίτησης

Υποψήφιοι που δεν επιθυμούν πλέον τη συμμετοχή τους στην προκήρυξη οφείλουν, έως τη λήξη της προθεσμίας ενστάσεων, να αποστείλουν Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του www.gov.gr στο email aposirsiaitisis@asep.gr, δηλώνοντας την απόσυρση της αίτησής τους για την προκήρυξη 4ΓΒ/2025.sep

Οι οριστικοί πίνακες θα εκδοθούν μετά την εξέταση και εκδίκαση τυχόν ενστάσεων από το ΑΣΕΠ.