MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αλλάζει η ώρα απόψε – Μία ώρα πίσω οι δείκτες των ρολογιών

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Ξημέρωμα Κυριακής αλλάζει η ώρα με τους δείκτες των ρολογιών να γυρνούν μια ώρα πίσω. Στις 04:00 οι δείκτες θα δείχνουν 03:00.

«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ. » αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Αλλαγή ώρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Υπό τους ήχους της “Συννεφούλας” ξεκίνησε η πομπή προς το Α’ Νεκροταφείο – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Ουκρανία: Δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Μία ώρα πίσω τα ρολόγια από τα ξημερώματα της Κυριακής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Νικήτας Κακλαμάνης για Διονύση Σαββόπουλο: Υπήρξε μοναδικός και γι’ αυτό θα παραμείνει αναντικατάστατος

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 16 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 25 Οκτωβρίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 ώρες πριν

Η Ελλάδα γίνεται εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας – Ρεκόρ εξαγωγών και κέρδος 550 εκατ. ευρώ