Αλλαγή ώρας 2026: Πότε βάζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά

Τα ξημερώματα της τελευταίας Κυριακής του Μαρτίου (29/03/2026), θα έχουμε αλλαγή ώρας σε θερινή, όπως κάθε χρόνο.

Η αλλαγή ώρας θα γίνει αυτόματα στις ηλεκτρονικές συσκευές που είναι συνδεμένες με το διαδίκτυο, ωστόσο, για τα αναλογικά ρολόγια, θα πρέπει να αλλάξουμε την ώρα, χειροκίνητα.

Συγκεκριμένα, στις 03:00 π.μ., οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δείχνοντας 04:00 π.μ.

H ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την αλλαγή της ώρας έχει ως εξής: «Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ..»

Η θερινή ώρα θα διατηρηθεί μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026.

Το μέτρο για την αλλαγή της ώρας ξεκίνησε με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φωτός της ημέρας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Στη δεκαετία του ’70, μόλις δύο χρόνια μετά την ενεργειακή κρίση που ξέσπασε στην Ευρώπη το 1973, αποφασίστηκε η υιοθέτηση του μέτρου της θερινής ώρας από μεγάλο μέρος των κρατών της, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Από το 1996 ισχύει μία ενιαία, πανευρωπαϊκή ρύθμιση, κατά την οποία την Άνοιξη γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά (ώστε να αξιοποιούμε το φως της ημέρας για μία ώρα επιπλέον), ενώ το φθινόπωρο τα επαναφέρουμε μία ώρα πίσω.

Η αλλαγή ώρας μπορεί να επηρεάσει τη συγκέντρωση και την διάθεση μας, ειδικά τις πρώτες ημέρες, μέχρι να προσαρμοστούμε. Αν οδηγείτε, να είστε πιο προσεκτικοί, καθώς η αλλαγή ώρας σχετίζεται με αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.

