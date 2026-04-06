Ακρίβεια στα καύσιμα: 4 τρόποι για να μειώσεις το κόστος μετακίνησης

Με τις τιμές των καυσίμων να καταγράφουν νέα ανοδική πορεία, είναι λογικό πολλοί από εμάς να βλέπουμε τη μετακίνηση ως είδος πολυτελείας.

Πριν, όμως, αρχίσεις να κοιτάς… ηλεκτρικά πατίνια, υπάρχουν λύσεις. Δες πώς μπορείς με τη βοήθεια της τεχνολογίας αλλά και μερικές έξυπνες κινήσεις ή ελάχιστες αλλαγές στις συνήθειές σου, να “νικήσεις” την ακρίβεια.

1. Με αξιοποίηση των κρατικών ενισχύσεων

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχεις υπόψη σου είναι οι κρατικές ενισχύσεις σαν το Fuel Pass. Στην πραγματικότητα είναι η πιο άμεση βοήθεια που μπορείς να λάβεις, με την ψηφιακή κάρτα fuel pass να αποτελεί “σωσίβιο” για πολλούς οδηγούς, ειδικά σε περιόδους έξαρσης των τιμών.

Το μυστικό εδώ είναι να επιλέξεις την ψηφιακή μορφή της κάρτας στο κινητό σου αντί για την κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό, καθώς το κράτος δίνει επιπλέον μπόνους ως κίνητρο για τη χρήση της τεχνολογίας. Πολλές neo banks δίνουν και έξτρα οφέλη αν δημιουργήσεις λογαριασμό σε αυτές, οπότε κάνε την έρευνά σου γιατί ενδέχεται να μπορείς να κερδίσεις ακόμα περισσότερα!

2. Με χρήση εφαρμογών σύγκρισης τιμών

Δεν είναι μυστικό ότι πολλά πρατήρια καυσίμων που απέχουν λίγα μόλις μέτρα μεταξύ τους έχουν διαφορές στην τιμή της βενζίνης που δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητη. Αν γεμίζεις ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων αρκετές φορές τον μήνα, η διαφορά είναι αισθητή.

Φυσικά, σήμερα, δεν χρειάζεται να τριγυρνάς στους δρόμους και να σημειώνεις τιμές! Εφαρμογές όπως το fuelprices, που είναι και επίσημο site του Υπουργείου Ανάπτυξης, σου δείχνουν στον χάρτη πού βρίσκεται η φθηνότερη βενζίνη κοντά σου. Και, μεταξύ μας, ίσως είναι καλύτερα να προγραμματίζεις το κάθ επότε και πού θα βάζεις βενζίνη – μην περιμένεις να σου ανάψει το λαμπάκι στη μέση του πουθενά, γιατί τότε θα αναγκαστείς να επιλέξεις ό,τι βρίσκεται πιο κοντά σου, ακόμα κι αν είναι το πιο ακριβό της περιοχής.

3. Με βελτίωση του τρόπου που οδηγείς

Κι όμως, αυτό είναι κάτι που πολλοί οδηγοί αγνοούν: η επιθετική οδήγηση είναι ο νούμερο ένα εχθρός της οικονομίας! Αντιθέτως, μπορείς να οδηγήσεις οικολογικά και οικονομικά, αρκεί να σκέφτεσαι λίγο πιο συνειδητά τις επιλογές σου στον δρόμο.

Η φιλοσοφία του eco-driving είναι απλή και βασίζεται στα παρακάτω tips:

Πρόβλεψη : Βλέπεις το φανάρι κόκκινο από μακριά; Άφησε το γκάζι και κύλησε με την ταχύτητα που έχεις ήδη.

: Βλέπεις το φανάρι κόκκινο από μακριά; Άφησε το γκάζι και κύλησε με την ταχύτητα που έχεις ήδη. Αλλαγές ταχυτήτων : Άλλαζε ταχύτητα γύρω στις 2.000 με 2.500 στροφές.

: Άλλαζε ταχύτητα γύρω στις 2.000 με 2.500 στροφές. Αεροδυναμική: Ναι, το καλοκαίρι το air condition είναι απαραίτητο, αλλά στις χαμηλές ταχύτητες στην πόλη, προτίμησε τα ανοιχτά παράθυρα. Αντίθετα, στην εθνική οδό, κλείσε τα παράθυρα ερμητικά και άνοιξε τον κλιματισμό – η αντίσταση του αέρα με ανοιχτά παράθυρα καίει περισσότερο από το AC!

4. Με σωστή συντήρηση του οχήματος

Κάτι που πολλοί οδηγοί επίσης δεν γνωρίζουν είναι ότι το τακτικό service βοηθά και στην κατανάλωση καυσίμου. Για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο με βουλωμένο φίλτρο αέρα ή παλιά λάδια δουλεύει πιο έντονα για να βγάλει την ίδια δύναμη, καταναλώνοντας έως και 10% περισσότερο καύσιμο.

Τέλος, και τα ξεφούσκωτα λάστιχα “καταναλώνουν” περισσότερο καύσιμο: αυξάνουν την τριβή με τον δρόμο και έτσι καις περισσότερη βενζίνη. Σαν τελευταίο tip, σου προτείνουμε να αδειάσεις το πορτ-μπαγκάζ από περιττά βάρη. Εκείνη η ξεχασμένη εργαλειοθήκη ή οι αλυσίδες χιονιού που κουβαλάς τον Αύγουστο προσθέτουν βάρος που πληρώνεις σε βενζίνη.

Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, μπορούμε όμως να ελέγξουμε τον τρόπο που αντιδρούμε σε αυτές. Συνδυάζοντας την έξυπνη τεχνολογία, όπως την ψηφιακή κάρτα fuel pass και τις εφαρμογές τιμών, με μια πιο συνειδητή συμπεριφορά στο δρόμο, η οικονομία έρχεται φυσικά.

Δοκίμασε να εφαρμόσεις έστω δύο από τις παραπάνω συμβουλές την επόμενη εβδομάδα – θα εκπλαγείς από το πόσα περισσότερα χιλιόμετρα μπορεί να σου βγάλει το ίδιο ρεζερβουάρ. Καλές και οικονομικές διαδρομές!