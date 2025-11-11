MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΧΑΛΑΡΑ

Viral λόγω Λιονέλ Μέσι: Έδινε λουλούδια στην κοπέλα του και “πάγωσαν” επειδή πέρασε δίπλα τους ο Αργεντινός – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Μια μοναδική και παράλληλα αστεία στιγμή -που έγινε viral στα social media- έζησε ένα ζευγάρι το βράδυ τη Κυριακής (09/11) στη Βαρκελώνη, με τη “συμμετοχή” του Λιονέλ Μέσι, στο βίντεο που προσπάθησε να τραβήξει.

Κατά τη διάρκεια ενός ρομαντικού ραντεβού, το συγκεκριμένο ζευγάρι “έπεσε” εντελώς τυχαία πάνω στον Λιονέλ Μέσι. Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβηκε στο TikTok, ο νεαρός άνδρας βιντεοσκοπούσε τη σύντροφό του την ώρα που της πρόσφερε ένα μπουκέτο λουλούδια. Μέσα σε δευτερόλεπτα, όμως, οι δυο τους “πάγωσαν”.

Στο βάθος του πλάνου, εμφανίστηκε να περπατά ο ίδιος ο Λιονέλ Μέσι. Ο νεαρός άνδρας και η νεαρή κοπέλα κατάλαβαν την παρουσία του και αιφνιδιάστηκαν. Το ζευγάρι έδειξε σαστισμένο και έμεινε να κοιτάζει τον Αργεντινό να περπατά χαλαρός δίπλα τους.

“Ζητάς από το ταίρι σου να βγείτε στις 9/11 με ένα μπουκέτο βιολέτες και εμφανίζεται ο Μέσι για να το κάνει αξέχαστο” έγραψε πάνω στο βίντεο ο νεαρός που ανάρτησε το βίντεο. “Είναι μια σχέση ευλογημένη από τον Θεό”, εννοώντας προφανώς τον… προσωπικό Θεό κάθε φιλάθλου της Μπαρτσελόνα.

Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν… μόνο τον Μέσι κι όχι το ζευγάρι!

Λιονέλ Μέσι

