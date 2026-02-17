MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΑΛΑΡΑ

Βίντεο: Μωρό μαϊμού βρίσκει παρηγοριά σε λούτρινο μετά την εγκατάλειψη από τη μητέρα του

|
THESTIVAL TEAM

Viral έγιναν εικόνες από τον ζωολογικό κήπο της Ιτσικάουα στην Ιαπωνία, όπου ένα μωρό μαϊμού, μόλις έξι μηνών, έχει βρει παρηγοριά σε ένα λούτρινο παιχνίδι.

Ο Punch, το μωρό – μαϊμού που γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2025, απορρίφθηκε σχεδόν αμέσως από τη μητέρα του, σύμφωνα με τη Daily Mail. Οι φροντιστές του ζωολογικού κήπου στην Ιαπωνία ανέλαβαν τη σίτισή του και παρακολουθούν στενά την ανάπτυξή του, προσπαθώντας να καλύψουν το κενό της μητρικής φροντίδας.

Γνωρίζοντας ότι τα βρέφη πιθήκων προσκολλώνται φυσικά στη μητέρα τους, το προσωπικό του πρόσφερε κουβέρτες και μαλακά παιχνίδια για να μειώσει το στρες. Εκείνος «διάλεξε» ένα λούτρινο ουρακοτάγκο και από τότε δεν το αποχωρίζεται.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο X, φαίνεται να το αγκαλιάζει στον ύπνο του και να μην το αφήνει στιγμή. Τα στιγμιότυπα προκάλεσαν κύμα συγκίνησης, με χρήστες να σχολιάζουν:

«Είναι σαν να βρήκε το πιο ασφαλές μέρος στον κόσμο», «Καημένο μωρό!» και «Θέλω να το αγκαλιάσω».

Ιαπωνία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Τι είχε απαντήσει στην τελευταία της συνέντευξη για το αν είναι αριστερή ή δεξιά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Κασσελάκης κατά Τσίπρα: Παραιτείται, υπονομεύει τον διάδοχό του και κάνει rebranding, αυτό δεν είναι λύση για το μέλλον

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Γεωργιάδης σε Μπάρκα: Αντί να αποδομείτε την Κωνσταντοπούλου, λέτε βλακείες για μένα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 24 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Είναι ζωτικής σημασίας να διαφυλάξουμε τον διεθνή ρόλο του ευρώ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Παυλίδης ψάχνει “ριπίτ”

LIFESTYLE 22 λεπτά πριν

Μαρίνα Σταυράκη: Καρέ καρέ η εισβολή στο σπίτι της – Σε σοκ μετά τη ληστεία