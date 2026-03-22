Το σχόλιο Μητσοτάκη για το βίντεο στο TikTok με τον πιτσιρικά που ζητούσε “κούρεμα σαν του Κυριάκου”
Ένα κούρεμα «σαν του Κυριάκου Μητσοτάκη» ζήτησε ένα αγόρι από τον κουρέα του στο χιουμοριστικό TikTok που ανέβασε ο @gio.barber15, δημιουργώντας μια ξεκαρδιστική αλλά και απρόβλεπτη στιγμή που δεν άργησε να γίνει viral.
Το χιούμορ κορυφώθηκε όταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός σχολίασε: «Αναμένω το Part 2 για να βαθμολογήσω!».
@gio.barber15 Οχι ένα απλό κούρεμα πρωθυπουργού.. 😑 Part 1 💈 #fry #barber #mitsotakis #giobarber #greece
Η απάντηση του Πρωθυπουργού: