Τι απίστευτο κάνει ένα μωρό στην κοιλιά της μαμάς του όταν εκείνη γελάει – Δείτε βίντεο

Το βίντεο έγινε viral με πάνω από 18 εκατ. views!Μία μέλλουσα μαμά δεν περίμενε, ότι θα γινόταν ο χαμός, όταν αποφάσισε να ανεβάσει ένα βίντεο από τον υπέρηχό της. Το clip στο TikTok δείχνει την αντίδραση του μωρού της, όταν εκείνη γελάει.

Το μωρό της, λοιπόν άρχισε, να πηδάει πάνω-κάτω μέσα στη μήτρα της. Η λεζάντα γράφει: «Σε περίπτωση που δεν γνωρίζεις, αυτό συμβαίνει στο μωρό σου, όταν γελάς. Κι εγώ το έμαθα με τον… δύσκολο τρόπο».

«Ήμουν 11 εβδομάδων έγκυος και ένιωθα σίγουρα πολύ αγχωμένη για το υπερηχογράφημα. Νομίζω πως όταν δεν βλέπεις το μωρό σου για μερικές εβδομάδες, είναι φυσιολογικό να νιώθεις μια μικρή ανησυχία», σημείωσε.

Κατά τη διάρκεια του ραντεβού με τον γιατρό, ο υπέρηχος κατέγραψε το μωρό να έχει λόξιγγα, κάτι που έκανε τη μαμά να ξεσπάσει σε γέλια.

Και τότε το σκηνικό έγινε ακόμη πιο αστείο. «Η πρώτη μου αντίδραση ήταν να κοιτάξω την οθόνη και να αρχίσω να γελάω ακόμη πιο δυνατά. Δεν είχα ξαναδεί κάτι αντίστοιχο πριν και πραγματικά είναι ό,τι πιο αστείο έχω δει μέχρι σήμερα. Ένιωθα λίγο άβολα, αλλά μόλις είδα τον υπέρηχο, ο γιατρός μου είπε ότι όλα ήταν άψογα», συνέχισε.

Η αντίδραση του χειριστή του υπερήχου εξαφάνισε κάθε ίχνος ανησυχίας. «Είπε “ΣΕΙΣΜΟΣ” και άρχισε να γελά, κάτι που με έκανε να νιώσω αμέσως άνετα αλλά και να γελάσω ακόμη περισσότερο», ανέφερε η μέλλουσα μαμά.

Το βίντεο, που έχει ξεπεράσει τις 18 εκατομμύρια προβολές, προκάλεσε μεγάλη περιέργεια στους χρήστες που σχολίασαν κάτω από την ανάρτηση.