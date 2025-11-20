MENOY

Θεσσαλονίκη: Αγριογούρουνα έκαναν την εμφάνισή τους στην Άνω Τούμπα – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ολοένα και πιο συχνές είναι οι επισκέψεις των αγριογούρουνων στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης.

Αυτή την φορά έκαναν την εμφάνισή τους στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, στην Άνω Τούμπα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Tik Tok πρόκειται για αγριογούρουνα που πιθανόν να αναζητούσαν τροφή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Δείτε το βίντεο:

