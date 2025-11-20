Θεσσαλονίκη: Αγριογούρουνα έκαναν την εμφάνισή τους στην Άνω Τούμπα – Δείτε βίντεο

Ολοένα και πιο συχνές είναι οι επισκέψεις των αγριογούρουνων στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης.

Αυτή την φορά έκαναν την εμφάνισή τους στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, στην Άνω Τούμπα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Tik Tok πρόκειται για αγριογούρουνα που πιθανόν να αναζητούσαν τροφή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Δείτε το βίντεο: